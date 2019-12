Neue Nachhaltigkeitsziele : Bayer wird bis 2030 klimaneutral

Werner Baumann koppelt auch das Vorstandsgehalt an die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Foto: dpa/Henning Kaiser

Leverkusen Der Konzern schickt ein großes Paket an Umweltschutz- und Nachhaltigkeitszielen auf den Weg. Daran gekoppelt sind auch die Vorstands- und Managementgehälter.

Bayer steckt sich neue hohe Ziele, konkret Nachhaltigkeitsziele „im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sowie mit dem Pariser Klimaabkommen“, die bis 2030 umgesetzt sein sollen. Die wohl größte Herausforderung: Bayer will bis dahin klimaneutral sein. Ein ähnliches Ziel bis 2040 hat kürzlich Lanxess-Chef Matthias Zachert ausgegeben.

Der Konzern setzt die Nachhaltigkeitsziele auf die gleiche Stufe wie die Finanzziele, will sie in Entscheidungsprozesse ebenso wie in die Vergütungssysteme von Vorstand und Management integrieren. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsrat mit externen Experten soll initiiert werden, der den Vorstand beraten und die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsplänen kritisch begleiten soll. Die Ziele:

• Kleinbauern Bayer will 100 Millionen Kleinbauern in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen helfen, indem sie Zugang zu Innovationen, Wissen und Partnerschaften erhalten. So sollen sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln verbessern, die Armut verringern.

• Familienplanung 100 Millionen Frauen in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen sollen Zugang zu einer verantwortungsvollen Familienplanung bekommen. Bayer will Hilfsprogramme finanziell unterstützen und die Versorgung mit Verhütungsmitteln sicherstellen.

• Erschwinglichkeit Grundsätzlich arbeite der Konzern daran, „seine Preismodelle an die Kaufkraft lokaler Märkte anzupassen und Patientenprogramme auszubauen, um die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit seiner Produkte zu erweitern“, heißt es.

• Gesundheitsprodukte Der Konzern will den Zugang zu Gesundheitsprodukten für den täglichen Gebrauch für 100 Millionen Menschen in unterversorgten Gebieten weltweit verbessern.