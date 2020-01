Personalwechsel : Bayer baut um und ordnet seine IT neu

Leverkusen Chief Information Officer Daniel Hartert verlässt den Konzern. Bijoy Sagar wird zum 1. Juni 2020 neuer Leiter IT.

Bayer auf allen Kanälen. So auch im TV. Wer zur PrimeTime das Fernsehen einschaltet, und die Lieblingssendung wird durch einen Werbeblock unterbrochen, der hat gute Chancen, zwischendurch zu stutzen. Da ist doch kurz das BayKomm zu erkennen? Eine angenehme Stimme berichtet, was Bayer seit mehr als 150 Jahren tut. Ein kleiner Imagefim, der mit dem Bayer-Kreuz-Logo endet.

Vielleicht tut so ein Film gut in einer Phase, in der es für den Konzern turbulent zugeht. Nach dem Monsanto-Deal bestimmen Meldungen über die Klagewelle in den USA die Medien. Dazu räumt der Konzern im Portfolio auf, trennte sich auch vom 60-Prozent-Anteil an Chemparkbetreiber Currenta, baut Stellen ab, 12.000 weltweit, rund 4500 allein in Deutschland.