Bayer Giants unterstützen Biobrotboxaktion in Leverkusen „Riesen vom Rhein“ packen Pausenbrote

Von Bewegungsmangel kann bei den einstigen „Riesen vom Rhein“ allerdings keine Rede sein. Im Beisein von Oberbürgermeister Uwe Richrath und Schuldezernent Marc Adomat betonte Giants-Marketingleiter Omar Rahin: „Bei uns ist gesunde Ernährung ein ganz großes Thema, das die Jungs wirklich ernst nehmen. Es wäre zu wenig, wenn wir nur über Sport sprechen würden.“ Auch im 19. Jahr der Biobrotbox-Aktion des Naturgutes geht es darum, alle Erstklässler in der Stadt über das Thema gesunde Ernährung zu informieren. In Deutschland startete die Kampagne für bewusste Kinderernährung bereits 2002. Drei Jahre später hieß es auch in Leverkusen: „Wer in der Schule fit sein will, braucht ein gesundes und reichhaltiges Frühstück.“