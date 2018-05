Leverkusen: Bayer: Franz Geks, früheres Mitglied des Vorstands, ist tot

Leverkusen Franz J. Geks, früheres Vorstandsmitglied der Bayer AG, ist jetzt im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Konzern gestern in einer Pressemeldung mit. 27 Jahre lang war Geks bei Bayer tätig, sieben davon im Vorstand.

Nach Abitur in Köln und einem Medizin-Studium in München, Innsbruck und Düsseldorf, übernahm der 1919 in Kempen geborene Geks als Facharzt für Bakteriologie und Serologie die Leitung der bakteriologischen Forschung der Asta-Werke AG in Brackwede.

1957 trat er als Leiter der pharmazeutisch-wissenschaftlichen Abteilung im Pharma-Verkauf in die Ba-yer AG ein. 1962 stieg er zum Direktor auf und übernahm 1971 die Leitung der Sparte Pharma. 1977 wurde er in den Vorstand des Konzerns berufen, als Sprecher für die Pharma-Sparte sowie der Wirtschaftsregion Fernost. 1983 übernahm Geks zusätzlich die Geschäftsleitung von Miles in den Vereinigten Staaten. Der Kempener war bis zu seiner Pensionierung 1984 maßgeblich am Wiederaufbau der Pharma-Aktivitäten von Bayer in den USA beteiligt.