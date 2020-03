Bürgermonitor : Bayer-Fans besprühen Mauern

Opladen Nach Verteilerkästen entlang der Düsseldorfer und der Sandstraße sind nun auch Betonstützwände in den Vereinsfarben gefärbt worden.

Dem schwarz-roten Untergrund – es sind die Vereinsfarben von Bayer 04 – ist neben der Bushaltestelle an der Düsseldorfer Straße nahe Wupperbrücke der weiße Schriftzug der Fangruppierung „Ultras Lev“ zu lesen. Auf einer Stütz­wand an der Einfahrt zur Haus-Vorster-Straße wird in weißer Schrift an die seit mehr als 30 Jahren bestehende Fanfreundschaft zwischen Leverkusen und Offenbach erinnert. Die beiden Markierungen ergänzen jetzt die schwarz-roten Graffiti an Verteilerkästen an der Düsseldorfer Straße und der Sandstraße, die Opladener schon Anfang Februar als „hässlich und aufdringlich“ empfunden hatten. Damals hatte die Energieversorgung Leverkusen (EVL) bestätigt, dass das Besprühen der Kästen auf diese Art erstens im Stadtgebiet zunehme, es sich zweitens Sachbeschädigung handele und diese drittens kaum zu ahnden sei.