Bayer-04-Torwart : Hradecky besucht die Nachwuchskicker

Autogramm- und Fragestunde mit Bayer04-Torwart Lukas Hradecky. Die jungen Nachwuchskicker der Fußballschule hatten Redebedarf. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Fußballschule Birkenberg geht in die 18. Runde. Am Dienstag schaute Bayer-Torhüter Lukas Hradecky vorbei – und nahm sich viel Zeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die Fußballschule Birkenberg ist so etwas wie eine Institution in der Stadt. Generationen von jungen Fußballern haben unter der Leitung von Trainern hier die Fußballschuhe geschnürt. Die Sommertrainings finden für dieses Jahr jetzt ihr Ende, die letzte Woche ist angebrochen. Zum Abschluss schaute am Dienstag Bayer-Torwart und Schirmherr Lukas Hradecky vorbei.

Und der sympathische Finne nahm sich viel Zeit für die Fragen der jungen Fans und Neugierigen. Die hatten ihn mit großen Augen und noch etwas zurückhaltend empfangen, ehe sie den 29-Jährigen löcherten. Welches Auto er fahre, ob er eine Freundin habe und wo er wohne.

INFO Nächstes Jahr geht’s auf dem Platz wieder rund Die Fußballschule Birkenberg geht im kommenden Jahr in die 19. Runde. Im Herbst gibt es traditionell kein Camp. Anmeldungen sind ab Anfang 2020 möglich. Kontakt Sportbund Leverkusen: 0214 20649010

Als Hradecky antwortet, er wohne in Düsseldorf, nahm der neunjährige Tim dies zum Anlass, den Torwart der Werkself auf seine Loyalität zu prüfen. „Aber gegen Fortuna Düsseldorf lässt du dann aber trotzdem keinen rein, oder?“, fragte er keck mit Blick auf den kommenden Gegner. Und so hatte die Frage mehr was von einer Aufforderung.

Hradecky nahm diesen Ball gerne auf und antwortete: „Natürlich nicht – die zwei, die ich bekommen habe, sind schon zu viele.“ Insgesamt nahm sich der Nationalspieler viel Zeit für die jungen Nachwuchstalente. Schließlich dürfte er sich an seine Kinder- und Jugendzeit erinnert haben.

In Finnland, erzählte er vor dem Termin, habe er mit seinen Brüdern auf der Straße gespielt. Viel hätten sie sich selbst beigebracht. Mit neun Jahren sei er dann ins Tor gewechselt – freiwillig. „Ich bin faul“, lautete die einfache Begründung.

Sein Rat an die jungen Fußballer: verfolgt eure Träume, Schule aber nicht vergessen. Und wenn sie es in den Profibereich schaffen, sollten sie sich den Spaß am Fußballspielen behalten. „Das ist der schönste Job der Welt“, betonte der 29-Jährige.

Insgesamt verzeichnete die Fußballschule Birkenberg, die seit drei Jahren nicht mehr an ihrem namensgebenden Ort zuhause ist, in den Oster- und Sommerferien 500 teilnehmende Kinder. Trainiert wird nun auf dem Kunstrasenplatz des SC Leverkusen nahe der BayArena.

Frage- und Autogrammstunde mit Bayer-04-Torwart Lukas Hradecky in der Fußballschule. Die jungen Nachwuchskicker hatten Redebedarf. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)