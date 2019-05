Verlosung : Tickets fürs Schalke-Spiel gewinnen

Leverkusen Es geht gegen Schalke. Die Mannschaft aus Gelsenkirchen überzeugte kürzlich nach einer längeren schwachen Phase unerwartet beim Spiel gegen Erzrivalen Borussia Dortmund. Aber auch die Profis von Bayer 04 Leverkusen wussten sich in jüngster Vergangenheit spielerisch in der Bundesliga durchzusetzen.

Am Samstag, 11. Mai, treffen die beiden Teams bei ihrer nächsten Begegnung in der Bay­Arena aufeinander. Anpfiff für die Partie ist um 15.30 Uhr. Die Pronova als Gesundheitspartner von Bayer 04 und die Rheinische Post verlosen sechs mal zwei Tickets für die sicherlich spannende Bundesligabegegnung. Mitmachen und so die Chance auf Karten nutzen ist ganz einfach unter www.pronovabkk.de/bayer-04-tickets möglich. Das Teilnahmeformular ist bis Dienstag, 7. Mai, 23.59 Uhr freigeschaltet. Teilnahme ab 18 Jahren, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die glücklichen Gewinner werden dann von der Pronova benachrichtigt.