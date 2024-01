Rot-schwarze Bayer 04-Party in Leverkusen Fan-Nacht in der Ostermann-Arena

22000 Werkselfanhänger feierten am Freitagabend ausgelassen ihren Klub. Für Musik sorgte eine Band, außerdem legte der Leverkusener DJ Actimax in der schwarz-rot dekorierten Ostermann-Arena auf. Die Spendengelder, die durch die Tombola an dem Abend eingenommen wurden – rund 3000 Euro –, gehen ans Pallilev. Foto: Uwe Miserius