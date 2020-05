Meinolf Sprink im Interview : „Geisterspiele – viele Fans akzeptieren das“

Leverkusen Der Bayer 04-Sozialdirektor über das Engagement der Anhänger in der Corona-Krise und den Fortgang der Saison. „Allerdings“, sagt Meinolf Sprink, „ist der Pokal ein sehr emotionales Thema für uns und unsere Fans“. Die Trauer, nicht zum Endspiel nach Berlin reisen zu dürfen, wäre sehr groß.

Herr Sprink, die Fußball-Fans in Deutschland haben in den vergangenen Wochen mit vielen Hilfsaktionen in der Corona-Krise positiv von sich reden gemacht. Welche Aktionen gab es bei den Anhängern von Bayer 04?

Sprink Die aktive Fanszene, also die Ultras und NK12, haben einen Einkaufsservice angeboten, der gut angenommen wurde. Sie haben den Kräften im städtischen Krankenhaus, im St.-Josef- und im Remigius-Krankenhaus Nervennahrung gebracht. Zudem haben sie sich indirekt an einer Aktion des Vereins beteiligt, mit der wir unter anderem durch Trikotversteigerungen Geld für den Wildpark Reuschenberg gesammelt haben. Dabei sind rund 2000 Euro zusammengekommen. Ähnlich lief es bei einer Aktion für die Leverkusener Tafel.

Sprink Über die Osterfeiertage haben wir insgesamt 6600 Schoko-Osterhasen mit Bayer-Gruß an die Menschen in den Krankenhäusern, Altenheimen, bei der Feuerwehr, Polizei, den Sozialdiensten und beim Gesundheitsamt der Stadt Leverkusen verteilt. Dafür haben wir in den sozialen Medien sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die Menschen haben sich gefreut, dass wir an sie gedacht haben.