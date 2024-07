Versteigerung der Heimkabine von Bayer 04 Leverkusen Wirtz‘ Spind für 4333 Euro unterm Hammer

Wo stellt man sich so einen Wirtz hin? Flur? Wohnzimmer? Privates Bayer-04-Fan-Tempelchen im Keller? Vielleicht erfährt es die Facebook-Gemeinde demnächst, denn das Fanprojekt Leverkusen verspricht: Im Nachklapp zur Versteigerung von Mobiliar aus der Bayer-04 Heimkabine gibt es Bilder von einigen der Orte, an denen die Garderoben von Florian Wirtz und Co. ein neues Zuhause gefunden haben. Und da dürften viele gespannt sein, wo der neue Eigentümer des Florian-Wirtz-Spinds selbigen wohl hingestellt hat und ob er davon ein Foto zur Verfügung stellt.