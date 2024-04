LIVE Chance auf die Deutsche Meisterschaft Leverkusen fiebert dem Titelgewinn entgegen

Leverkusen · Bayer 04 Leverkusen kann an diesem Spieltag Deutscher Meister werden. Die Fans bereiten sich bereits auf eine große Party vor. Zuerst muss aber noch ein Sieg gegen Werder Bremen her. In unserem Liveblog erfahren Sie alles über das Geschehen in Leverkusen.

12.04.2024 , 11:55 Uhr