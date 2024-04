So feuern Mini-Fans Bayer 04 Leverkusen vor dem möglichen Titelgewinn an Ein Mannschaftsfoto für die Mannschaft

Als am Freitag endlich alle Kinder an der richtigen Stelle standen, wurde das Kita-Mannschaftsfoto geknipst, das noch am selben Tag an Bayer 04 geschickt werden sollte. Als dicke Unterstützung. Das Foto war gleichzeitig der Abschluss ereignisreicher Mottotage, die die Kindertagesstätte veranstaltet hat. Eine Woche lang war in den Räumen der Kita alles schwarz und rot. Die Kinder trugen Trikots und hatten die Vereinsfarben von Bayer 04 auf den Wangen. Obwohl manch eine Familie kein Trikot besitzt, haben sich auch die Eltern viel Mühe gegeben, damit die Woche gelingt. Annikas Mutter beispielsweise hatte vorab einen roten Pullover mit einem Bayer-Kreuz darauf genäht. Den Schriftzug „Bayer“ ersetzte sie allerdings durch den Namen ihrer Tochter. Und auch mit „Annika“ macht sich das Kreuz auf dem Pullover gut.