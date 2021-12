Heimspiel in Leverkusen am Samstag : „Kaum machbar“ – Bayer 04-Chef Carro kritisiert neue Corona-Regeln fürs Stadion

Heimspiel in Leverkusen am Samstag

Leverkusen Maximal 15.000 Zuschauer dürfen gegen Fürth in die BayArena. Die Verantwortlichen der Werkself müssen jetzt sehr kurzfristig umplanen. Das sind die neuen Regeln und Abläufe im Stadion.

Verärgert haben die Verantwortlichen von Bayer 04 auf die neue Corona-Schutzverordnung für NRW reagiert, die am Freitagnachmittag vorgestellt worden ist. Die BayArena wird demnach am Samstag beim Heimspiel gegen Greuter Fürth mit maximal 15.000 Zuschauern gefüllt sein. „Dass wir weniger als 24 Stunden vor einer Großveranstaltung deren Eckdaten erfahren und umsetzen müssen, ist mehr als ärgerlich und eigentlich kaum machbar.“, sagt Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer 04. „Aber wir wollen den Leuten, die kommen dürfen, trotzdem ein gutes Stadionerlebnis ermöglichen und geben unser Bestes, die kurzfristige Verordnung umzusetzen.“

Bayer 04 habe in dieser Spielzeit frühzeitig 2G im eigenen Stadion eingeführt, heißt es in einer Pressemitteilung des Werksclubs weiter. Die komplette Lizenzspieler-Mannschaft inklusive Betreuerstab verfüge über diesen Status. Darüber hinaus werbe Bayer 04 an verschiedenen Stellen fortwährend für die Impfung.