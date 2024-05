Leverkusen gewinnt 1993 den deutschen Fußballpokal Als Bayer 04 dem Titelfluch ein Schnippchen schlug

Was folgte, war ein unwürdiges „Trainer-Theater“. Schon in der Winterpause entscheidet sich Manager Reiner Calmund für einen neuen Trainer, der aber erst zur neuen Saison kommen soll. Er einigt sich mit dem Frankfurter Trainer Dragoslav „Stepi“ Stepanovic auf einen Kontrakt ab dem Sommer 1993. So arbeitet Bayers Trainer Reinhard Saftig zwar weiter, aber sein Trainerstuhl wackelt und kippt dann vor dem Pokalfinale nach einer Misserfolgsserie in der Bundesliga vollends. Das Saison-Ziel Uefa-Cup ist in Gefahr. Stepanovic, bereits als „Berater“ in Leverkusen eingestellt, übernimmt und sichert einen europäischen Platz in der Liga. Auch im Pokalfinale sitzt der Serbe als Trainer auf der Bank.