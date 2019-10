Polizei ermittelt : Dieb mit Sturmhaube stiehlt in der Nacht Bayer 04-Fahne vom Hof

Nun ist die weg, die Bayer 04-Fahne. Foto: Polizei

Leverkusen/Kaarst (bu) Ein skurriler Diebstahl beschäftigt die Neusser Polizei: In der Nacht zum Samstag gegen vier Uhr entwendete in Kaarst an der Straße „Lange Hecke“ ein Unbekannter eine Fahne des Fußballbundesligisten Bayer 04.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Zeuge hatte laut Polizeibericht beobachtet, wie ein mit Sturmhaube maskierter Mann die Fahne von einem Mast in einem privaten Hof entfernt und gestohlen hatte. Der Dieb hat eine auffallend schmale Statur und soll und schwarze Kleidung getragen haben.

Bei der Fahne soll es sich um eine Sonderanfertigung handeln. Im oberen Bereich der Fahne steht in schwarz „Bayer Leverkusen“, in der Mitte ist das Vereinswappen und unten die Skyline von Leverkusen zu erkennen.