Bayer 04 Leverkusen im Titelfieber Fans sind begeistert — „Wir surfen alle auf einer Welle“

Übrigens: Der „1.Fanclub 1976 Leverkusen“ wurde am 25. November jenes Jahres gegründet. In seiner Hochzeit zählte der Club 500 Fanvereinigungen. „Wir mussten einige Karteileichen aussortieren“, sagt Paffi, was die jetzige Zahl von 300 erkläre. Falsch ist zudem die Einschätzung, dass Leverkusen bei seiner Fankultur nur über einen örtlich begrenzten Radius verfügt. Richtig ist: Rund 90 Prozent der Fanclubs befinden sich nach Angaben des Vereins auf seiner Homepage in Leverkusen und Umgebung, aber auch weit über die Grenzen des Rheinlands hinweg wird die schwarz-rote Flagge hochgehalten. „Die Clubs von außerhalb sind sogar mit die strukturiertesten“, berichtet „Paffi“ anerkennend. Die „Alpenpillen“ aus München halten im Süden regelmäßig Stammtische ab. Der „Fanclub Berlin-Schöneweide“ hält die Stellung in der Bundeshauptstadt. In Niedersachsen brüllen die „Küstenlöwen“ sowie die „Ammerland Löwen“, in Sachsen sind es die „Bayer-Sperken“, in Brandenburg die „Allesfahrer“, in Sachsen-Anhalt „Parti Darios“ und in Baden-Württemberg „Badisch LEV“, die der Werkself aus der Ferne die Treue halten. Und es gibt sogar zwei Fanclubs im Ausland: Die „Werkself Letzebuerg“ aus Luxemburg und die „Russischen Pillendreher“ aus Moskau, die laut Bayer-Homepage „das Team bei fast jedem internationalen Spiel in Osteuropa vor Ort unterstützen und trotz der großen räumlichen Entfernung auch noch häufig den Weg in die BayArena finden“.