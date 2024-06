Leverkusener Bundesligist präsentiert neues Jersey Bayer 04: Das erste Heimtrikot des Meisters ist da

Das Meister-Heimtrikot der Werkself ist da, meldet Bayer 04. Das Trikot werde „erstmals in der Geschichte mit dem goldenen Badge des Deutschen Fußball-Meisters auf dem rechten Ärmel geprägt. Verschiedene Elemente der Stadt zieren darüber hinaus das historische Trikot, in dem das Team von Cheftrainer Xabi Alonso auch in der bevorstehenden Saison 2024/25 eine gute Figur abgeben will: die Diamanten des Wasserturms, ein aus den Zacken des Stadtwappens zusammengesetztes Kreuz und Teile der Stadtkarte von Leverkusen“, verrät der Leverkusener Klub über das erste offizielle Trikot im Meisterdesign.