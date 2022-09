Mensch & Stadt : Bayer-Profis helfen beim Bäumepflanzen

Wie kommt das Bäumchen in die Erde? Callum Hudson-Odoi, Timothy Fosu-Mensah und Paulinho (v.l.) halfen auf der Streuobstwiese. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Alkenrath Spaten statt Ball, Apfelbaum statt Bundesliga-Gegner, Ärmelhochkrempeln statt Fußballschuheschnüren: Die Werkself-Jungs halfen Dienstag in und an der Kleingartenanlage Burgloch. Übertrumpft wurden die Herren von den Fußballerinnen. Die packten richtig an. Den Trainer wunderte das kein bisschen.