Werkself in Weiß Auswärtstrikot mit Meister-Abzeichen

Erhältlich ist das Auswärtstrikot als normale Version sowie als Frauen-Trikot und in der Pro-Version. Das normale Auswärtstrikot in Kinder-Größen (134-164) kostet 64,90 Euro. Trikots in Erwachsenen-Größen (S-5XL) sind für 89,90 Euro zu haben, Frauen-Trikots sind in den Größen 36-48 zum selben Preis. Die Pro-Variante, die identisch ist mit der Spieler-Edition, in der Florian Wirtz und Co. in der kommenden Saison auflaufen werden, gibt es in den Größen S-2XL und kostet 129,90 Euro.