Heimspiele in Leverkusen : 300 Zuschauer in der BayArena zugelassen

Leverkusen Bei den kommenden Heimspielen der Werkself sollen wieder Zuschauer zugelassen werden, wenn auch nur im sehr kleinen Rahmen. 300 sollen es beim Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt (Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr) sein.

Bei der auf 300 begrenzten Zuschauerzahl orientieren sich die zuständigen Stellen in Stadt und Land an der am 1. September in NRW in Kraft getretenen Corona-Schutzverordnung. Demnach sind Sportveranstaltungen mit über 300 Zuschauern „aktuell nicht zulässig“.