Leverkusen Bäumepflanzen, Biobrotbox-Füllen: Die Werkself ist auch neben dem Platz in Leverkusen aktiv. Ein neuer Nachhaltigkeitsmanager soll die Aktivitäten nun strukturieren.

Diese Woche pflanzten Werkelf-Profis Bäume, ab und an packen Bayer-04-Größen auch Biobrotbxoen oder helfen anderweitig in der Stadt. Der Verein will jetzt derlei Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit bündeln und hat eine Stabsstelle dafür eingerichtet.