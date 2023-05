Bayer 04- Fans ziehen durch Leverkusen Der Traum von Europa lebt weiter

Einen solchen Aufmarsch hat die Stadt lange nicht gesehen. Tausende Fans von Bayer 04 zogen am Donnerstag von Opladen zum Stadion an der Bismarckstraße. Anlass war das Europaleague-Heimspiel gegen AS Rom. Eigentlich wollten sich die Leverkusener Anhänger am Friedrich-Ebert-Platz treffen, doch ein Polizeiverweis, der auch gerichtlich standhielt, machte ein Ausweichen nach Opladen nötig. Umso imposanter geriet der Fanzug quer durch die Stadt nach Wiesdorf. Es blieb beim Unentschieden, die Werkself ist aus dem europäischen Wettbewerb ausgeschieden. Doch bleibt für die Mannschaft der Weg nach Europa weiter offen, die Fans träumen weiter. Schon am Sonntag, um 19.30 Uhr, geht es in der Bundesliga weiter mit einem Heimspiel gegen Borussia M‘Gladbach.