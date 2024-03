Aktion in Leverkusen Bayer 04-Fans sammeln für die Leverkusener Tafel

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Tafel inzwischen über 5000 bedürftige Leverkusener Bürger mit der Ausgabe von Lebensmitteln. „Die Nachfrage in diesen Zeiten ist auch durch die gestiegenen Lebensmittelkosten enorm hoch“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. „Daher bitten wir unsere Fans, sich beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an der Aktion zu beteiligen und Lebensmittel beizusteuern.“