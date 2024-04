Nach dem Titelgewinn in Leverkusen Bayer 04-Ehrenbürger: Kritik an Richraths „Vorpreschen“

Nicht unbedingt zur Absicht, aber zur Art und Weise, wie Richrath die Pläne verbreitet hat. Die Fraktionen seien durch die Mitteilung an die Presse „vor vollendete Tatsachen gestellt worden“, sagt ein Insider. Richrath sei einfach vorgeprescht, ohne die Fraktionen vorab in Kenntnis zu setzen, das sei respektlos gegenüber dem Rat. Der OB braucht für seinen Vorschlag in dem Gremium eine Zweidrittel-Mehrheit.