Neuer Kooperationsvertrag : Bayer 04 bietet Lernhilfe für Fußballtalente an

Leverkusen Der Verein schloss einen Kooperationsvertrag mit der Internetplattform Easy Tutor ab.

In volle Stadien einlaufen, die besten Tricks auspacken, Torschützenkönig werden und viel Gel verdienen – von einem solchen Szenario träumen auf Bolzplätzen und in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten in ganz Deutschland unzählige talentierter Jungs. Sie wollen Fußballprofi werden. Doch nur die wenigsten schaffen tatsächlich den Durchbruch. Bei Bayer 04 wird daher großen Wert auf die schulische Ausbildung der Talente gelegt.

Um ihnen das Lernen bei Zeitknappheit in Zukunft zu erleichtern, schloss die Werkself daher jetzt eine Kooperation mit der Internetlernplattform Easy Tutor, die von Massimo Cancellara, Alexander Liebisch und Jessica Contento (Frau von Fortuna-Profi Diego) entwickelt wurde. Dort ist es dem Nachwuchs möglich, sich bei Bedarf individuell Nachhilfe in Einzelsitzungen bei geprüften Studenten oder Lehrern zu nehmen. Damit ist Bayer 04 der dritte Bundesligist nach den Bayern und Fortuna Düsseldorf, der seinen Spieler die Plattform bereitstellt.

„Ich selbst habe während meines Maschinenbaustudiums Nachhilfe gegeben“, sagt Cancellara, der aus München kommt. Das sei aber oft umständlich gewesen – das müsse doch auch digital funktionieren, so warn damals die Überlegung. Auf der Plattform können sich Schüler und Lehrer via Webcam sehen und miteinander sprechen. Durch ein Tablet ist es zudem möglich, Aufgaben handschriftlich in Dokumenten auf dem Rechner zu lösen. So kann die Nachhilfekraft bei Bedarf eingreifen und verbessern.