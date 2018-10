Baustelle Mülheimer Straße in Leverkusen

Baustelle in Schlebusch

Buchhändler Manfred Gottschalk macht seinem Ärger über die Baustelle an der Mülheimer Straße Luft . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Schlebuscher Händler klagen über schleppenden Baufortschritt an der Mülheimer Straße und über ihre Verluste.

Bei Schlebuscher Bürgern ist weiterhin viel Geduld gefragt. Zwar nähert sich die Dauerbaustelle auf der Mülheimer Straße ganz langsam ihrem Ende. Doch erst am 22. Oktober starten ungeplante Kanalarbeiten, die voraussichtlich weitere vier Wochen in Anspruch nehmen. Bis dahin bleibt die Zufahrt aus der Von-Diergardt-Straße auf die Bergische Landstraße gesperrt. Während zum Schluss die dortige Bushaltestelle erneuert wird, kann der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeifließen. Detailliertere Informationen zu den Kanalarbeiten würden gesondert und frühzeitig herausgegeben, teilt die Stadt Leverkusen mit.