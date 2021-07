Arbeiten in Leverkusen : Baustelle führt zu Umwegen am Bahnhof Mitte

Wiesdorf Insgesamt verbaut die Bahn allein im Bahnhof Leverkusen-Mitte in diesem Sommer ein Auftragsvolumen von mehr als vier Millionen Euro.

An der RRX-Baustelle laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Im Rahmen des Ausbaus für den Rhein-Ruhr-Express wird auch der Bahnhof Leverkusen-Mitte erneuert und barrierefrei ausgebaut. In den Sommerferien werden die Bahnsteige an Gleis 3 und 4 sowie an Gleis 5, an denen die Regionalexpresszüge halten, komplett erneuert, berichtet die Deutsche Bahn AG am Mittwoch. Die Bahnsteige erhalten einen neuen Belag und neue Dächer. Außerdem beginnen die Vorbereitungen für den Aufzug, der künftig Gleis 3 und 4 mit der Personenunterführung verbinden soll. Entlang des Bahnsteigs an Gleis 5 schützt zudem künftig eine neue Schallschutzwand mit einer Höhe von vier Metern die Anlieger vor Schienenlärm. Insgesamt verbaut die Bahn allein im Bahnhof Leverkusen-Mitte in diesem Sommer ein Auftragsvolumen von mehr als vier Millionen Euro. Diese Arbeiten führen neben Einschränkungen im Schienenverkehr auch zu Umwegen im Bereich des Bahnhofs, heißt es weiter. So ist die Personenunterführung in Leverkusen-Mitte während der Sommerferien gesperrt. Zudem wird zwischen Busbahnhof und Bahnhof eine große Baustellenfläche eingerichtet. Auch dort werden Passanten großräumig über die Y-Brücke umgeleitet.