Bürgermonitor : Baustelle wird zur Stolperfalle

Leverkusen Bereits vier Mal sind Patienten einer Arztpraxis am Königsberger Platz hingefallen. Die WGL weist Vorwürfe von sich.

Ein bisschen wie auf einer sehr lauten und staubigen Insel fühlt sich Norbert Mülleneisen. Denn das Haus am Königsberger Platz 5, in dem der Arzt für Lungen- und Bronchialkunde seine Praxis hat, ist umgeben von Baustellen. „Rundherum ist alles abgerissen und wird neu gebaut.“ Die Baustelle gehört zur Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL).

Doch Dreck und Lärm sind nicht der Grund, warum sich Mülleneisen über die WGL-Baustelle ärgert. „In der ersten Dezemberwoche ist erneut eine Patientin von uns in der Baustelle gestürzt.“ Die 74-Jährige habe sich dabei Kopf und Lippe aufgeschlagen, an der Hand geblutet und Hautabschürfungen gehabt. Was Mülleneisen besonders ärgert: „Das ist jetzt bereits der vierte Fall, in dem Patienten sich auf dem Weg in unsere Praxis sich in dieser Baustelle verletzen.“ Und dies seien nur die Fälle, die er direkt mitbekommen habe. „Es sagen mir ja nicht alle, ob sie hingefallen sind.“ Bei dem Haus handele es sich eben nicht um ein „normales“ Wohnhaus. „Wir sind eine Praxis für Lungenkranke, zu uns kommen vor allem ältere Patienten, manche haben sogar eine Sauerstoffflasche dabei.“