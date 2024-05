Bauen und Wohnen in Hitdorf Bauprojekt für Menschen mit Behinderung feiert Richtfest

Damals noch in Form einer Elterninitiative, hatten die Mitglieder schon vor über zehn Jahren beschlossen, ihren Kindern – die allesamt eine oder mehrere Behinderungen haben – zu einer eigenständigen Wohngemeinschaft zu verhelfen, in der aber auf ihre Bedürfnisse ganz individuell eingegangen werden kann. 2014 tat man sich mit der Evangelischen Stiftung Hephata zusammen, die als passender Betreuungsdienstleister das Projekt mit vorantrieb. Mit der Paeschke GmbH fand man 2016 eine Wohnungsbaugesellschaft die bereit war, das Projekt zu unterstützen. Nur fehlte es noch an geeignetem Bauland oder einer umbaubaren Immobilie. Anfang 2017 wandte sich der Verein an Oberbürgermeister Uwe Richrath, der seien Unterstützung zusicherte, und 2019 tauchte – dank eines Ratsbeschlusses – im Bebauungsplan der Stadt schließlich ein Baugrundstück auf, dass für ein solches Bauprojekt angedacht war.