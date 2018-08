Baumwurzel verursacht Neuenhof-Wasserrohrbruch

Küppersteg Der Wasserrohrbruch von Montagabend hielt die EVL die ganze Nacht auf Trab. Gegen 9.30 Uhr am Dienstag war der Schaden behoben. Die Straße wird für Autos aber erst gegen 16 Uhr freigegeben.

Den Wasserhahn in der eigenen Wohnung wieder aufdrehen und Wasser zapfen, das konnten die Anwohner der Straße Am Neuenhof in Küppersteg am Dienstag erst gegen kurz nach 10 Uhr. Den Abend und die Nacht zuvor war der Weg zum Wasser wesentlich weiter: Es gab Trinkwasser nur draußen aus den von der Energieversorgung Leverkusen (EVL) in der Nähe aufgestellten Hydranten. Denn die unterirdische Trinkwassernetzleitung in der Straße hatte abgesperrt werden müssen. Am frühen Montagabend hatte es einen Wasserrohrbruch Am Neuenhof gegeben. Die EVL sperrte zwischen Damaschke- und Bebelstraße großräumig ab.