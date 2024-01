Nächste Protestaktion von Bauern aus Leverkusen, Leichlingen und Burscheid Landwirte entzünden „Mahnfeuer“

Jetzt brennt’s: Eigentlich hätten Landwirtin Anne Wieden und ihre Kollegen gern auf weitere Protestaktionen verzichtet, doch weil die Regierenden in Berlin aus ihrer Sicht bislang nicht auf Konvois und Sperren im Land reagieren, trafen sich Bauern aus Leverkusen, Leichlingen und Burscheid am Donnerstag ab 17 Uhr an der B 51 in Höhe der Burscheider Tierarztpraxis am Flügel. Dort entzündeten sie ein „Mahnfeuer“ in einem Container. Gut 40 Landwirte waren für die Aktion vor Ort.