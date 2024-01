Diese Bauprojekte für Leverkusens neue Mitte sind angestoßen Die City wird auf den Kopf gestellt

Vor kurzem hat der Leverkusener Veranstalter Werner Nolden auf Facebook ein Bild geteilt: Weihnachtsmarkt 1983 in Wiesdorf vor dem Bayer-Kaufhaus. Wer erst ab 2008 mit der Stadt zu tun hat, wird gar nicht mehr wissen, dass das Gebäude an der Ecke stand, wo der Friedrich-Ebert-Platz in die Fußgängerzone übergeht. Heute steht da ein Teil der Rathaus-Galerie. Ähnlich wird es Leuten gehen, denen man von den Bullenklöstern am Ludwig-Erhard-Platz erzählt. Und irgendwann in der Zukunft wird jemand sagen: Wie, da stand mal ein Empfangsgebäude am Bahnhof Mitte einer Art Kirchenfenster im Giebel? Klar ist: Eine Stadt wandelt sich. Muss sie auch. Aber nirgendwo in Leverkusen trifft das mehr zu als in Wiesdorf. Da reiht sich ein Projekt ans nächste wie Perlen auf einer Schnur. Und in diesem Jahr könnte sich an mancher Stelle schon ein bisschen was zeigen von dem, was da geplant ist.