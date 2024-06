Arbeiten an maroden Metallstützen in Leverkusen Europaring in der Nacht zu Dienstag vollgesperrt

Als die Stadtautobahn, also der Europaring, in den 1960ern gebaut wurde, galt er als modern und funktional. Heute trifft das nur noch bedingt zu. Im Bereich des Mini-Tunnels am Küppersteger Kreisel ist die Verstärkung mit Metallstützen marode, rostet vor sich hin. „Seit Anfang der 2000er Jahre ist bekannt, dass es an den Stützwänden südlich des Kreisverkehres zu Bewegungen kommt“, hieß es im Mai in einer Mitteilung der Stadt an die Politik. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, seien die Wände abgestützt worden.