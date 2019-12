Feuerwehreinsatz : Batteriebrand im Wertstoffzentrum der Avea

Feuerwehreinsatz an der Dieselstraße. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen (bu) Ein brennendes Batteriefass hat am Dienstag im Avea-Wertstoffzentrum an der Dieselstraße an der Dieselstraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Vier Mitarbeiter wurden leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken