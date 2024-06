Schul-Basketballturnier in Leverkusen Lucas-Schüler liegen in der „Giants League“ vorn

Seit etwa 48 Stunden steht der Meister im Körbewerfen in der amerikanischen Profi-Basketball-Liga NBA fest: Die Boston Celtics machten sich um verdienten Sieger. Und in Leverkusen steht der Nachwuchs für die prunkvollste Krone im Männer-Basketball schon in den Startlöchern. Denn mit der „Giants League“ erhalten die basketballbegeisterten Kinder und Jugendlichen der hiesigen Schulen seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich zu zeigen. Oft kommen dabei vielversprechende Talente ans Tageslicht.