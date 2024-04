Umfrage für Leverkusen Barrierearme Wohnungen stehen bei Mietern hoch im Kurs

Seit 2019 hat Vonovia in Leverkusen rund 250 Wohnungen barrierearm umgestaltet, das entspricht einer Quote von 27 Prozent der Neuvermietungen. Zudem hat der Konzern in den vergangenen Jahren auch die barrierearme Erreichbarkeit der Wohnungen unterstützt, unter anderem durch eine barrierefreie Rampe an der Robert-Blum-Straße und einen Zuweg zu einer Erdgeschosswohnung über den Balkon in der Bismarckstraße.