Kölschband unplugged : Band Miljö spielt im „Wohnzimmer“

Leverkusen Auf ihrer ersten eigenen Tour musizieren die Kölner Musiker ohne die sonst übliche elektronische Verstärkung. Diese besondere Atmosphäre fand im Scala Anklang.

Damit die oftmals kräftigen und kernigen Songs aus dem Kölner Karneval in das unplugged-Format hineinpassen, mussten sie in recht aufwendiger Form und Zusammenarbeit verändert und umarrangiert werden. Das habe, so berichtet die Band, mal kürzer und mal länger gedauert. „Manchmal fällt jemandem sofort etwas ein“, beschrieb Nils Schreiber den Vorgang. „Dann wird es ausprobiert – und manchmal passt es direkt.“ So habe die Band „Monate im Probenraum“ verbracht.

So ist diese Konzertform, die in den vergangenen Jahren immer beliebter wurde und viele andere Künstler in ihren Bann zog, auch für die Band aus Köln etwas Besonderes – in zweierlei Hinsicht. Schließlich ist es die erste eigene Tour der Gruppe, die seit ihrer Schulzeit miteinander musiziert. So ist es für sie wie eine Reise in die Vergangenheit. „Es geht auf jeden Fall zurück zu den Wurzeln“, betonte Schreiber. Schnell kommen Erinnerungen an die Oberfläche: Instrumente bezahlt vom Taschengeld, improvisierte Proben im Schulkeller. Dort gestartet, füllen die fünf Jungs nun große Hallen. Auch im kleinen Scala waren die Menschen begeistert.