Ballett Dortmund : Rotkäppchen geht der Angst auf den Grund

Leverkusen Das Dortmunder Ballett lotete beim Tanzabend „Visionen“ menschliche Ängste aus. Ein dreiteiliger Abend mit zwei Uraufführungen.

In Zeitlupe schreitet Rotkäppchen mit weit ausholenden Armen über die Bühne. Schwer wie Bewegungen im Wasser scheint der Widerstand der Luft. Das Bild erinnert an Träume, wie sie wohl jeder schon erfahren hat: Angesichts einer lauernden Gefahr kommt man trotz größter Anstrengung kaum vorwärts. Aber die Choreografie „She Wore Red“ von Douglas Lee, die das Dortmunder Ballett als eine von zwei Uraufführungen am dreiteiligen Tanzabend „Visionen“ bei KulturStadtLev im Forum zeigte, ist alles andere als ein erzählendes Märchenballett.

Vielmehr loten die Tänzer in einem kontrastreicher schwarz-weißer Ausstattung aus, was so ängstigt im finsteren Wald, wo die rieselnden Schneeflocken im Lichtkegel zusätzlich das Gefühl der Kälte verstärken. Unheimlich stimmt die Musik von Bernhard Herrmann, der auch schon mit seinen Soundtracks in Hitchcock-Filmen das Gruseln lehrte. Und da lauert auch nicht nur ein Wolf, sondern ein ganzes, äußerst bewegliches Rudel auf dem Weg zur Großmutter.