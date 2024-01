„Ball Intern“ der Altstadtfunken Neuer Ehrenfunke begeistert Senatoren im Bayer-Casino

Seit Jahren ist es eine schöne Tradition, wenn die Opladener Altstadtfunken geladene Gäste zum „Ball Intern“ in den edlen Gartensaal des Bayer-Kasinos bitten. Dessen Höhepunkt besteht darin, einen „Ehrenfunk“ zu ernennen. Am Freitag ging die Auszeichnung an den charismatischen Künstler und Entertainer Jürgen B. Hausmann, der in Wahrheit Jürgen Beckers heißt.