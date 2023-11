Baustelle in Leverkusen Balkenballett am Kran für Schulturnhalle

Sperrungen und Umleitungen sind derzeit wegen diverser Straßenbauarbeiten in Opladen an der Tagesordnung. In dieser Woche ist noch eine weitere Sperrungs-/Umleitungsmaßnahme dazugekommen. Für den Bau der Dreifachsporthalle an der Werkstättenstraße – sie ist unter anderem fürs Landrat-Lucas-Gymnasium als Sportschule NRW gedacht, aber auch für Vereinssport und andere Veranstaltungen – werden derzeit 16 Holzleimbinder der Dachkonstruktion mit einer Länge von jeweils rund 32 Metern per Kran eingehoben, „damit anschließend das Dach noch vor dem Winter geschlossen werden kann“, informiert die Stadt. Die Arbeiten sollen an diesem Donnerstag beendet sein.