Balkantrasse in Opladen : Eröffnung Ende September

Opladen Das letzte Teilstück der Balkantrasse bis Bahnhof Opladen ist so gut wie fertig. Die Diskussion um den Endpunkt auf dem P+R-parkplatz läuft. Grüne fordern radfahrerfreundliche Beschilderung.

Die Versuchung ist groß: Wer aus Richtung Bergisch Neukirchen die Balkantrasse runter kommt, und es gerade so schön rollt, so ganz ohne in die Pedale treten zu müssen, will gerne durchfahren bis zum Bahnhof Opladen. Muss aber auf Höhe der Auf-/Ausfahrt Imbacher Weg abbremsen. Da steht noch immer der Bauzaun, obwohl die Asphaltdeckschicht dahinter fertig aussieht. „Ist sie auch“, sagt Wolfgang Herwig, Chef der städtischen Technischen Betriebe (TBL). Aber es müssten noch ein paar Restarbeiten ausgeführt werden. „An der Brücke über die Dechant-Krey-Straße fehlt noch ein Geländer. Da ist der Geländerbauer im Verzug. Auch die Beschilderung auf der Strecke bis zum Opladener Bahnhof ist noch nicht vollständig.“