Balkantrasse ist fertig : Vom Trampelpfad zum „Luxusradweg“

Die Anbindung der Neukronenberger Straße an die Balkantrasse ist fertig. Für 67.000 Euro wurde der Weg asphaltiert und beschildert.

Mit Hallers Hilfe und dem Engagement ihrer Mitstreiter vom Förderverein Balkantrasse wurde dieser vorher unbefestigte Weg nun asphaltiert. Radfahrer können sich freuen: Rechtzeitig zum Start in die Fahrradsaison wurde die Anbindung der Neukronenberger Straße an die Balkantrasse hergestellt. Nicht nur für Haller ein wichtiger Knotenpunkt für den Radverkehr in und aus Richtung Bergisch Neukirchen. Auch Oberbürgermeister Uwe Richrath wies auf die Bedeutung der 67.000 Euro teuren Baumaßnahme hin. „Wir sind froh, den nächsten Teil der Balkantrasse fertiggestellt zu haben. Sie ist längst nicht nur touristisches Highlight in der Region, sondern gewinnt zunehmend an Bedeutung beim Thema Mobilität.“