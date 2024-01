Bahnstadt Opladen Altes Kesselhaus soll Mitte 2024 bezugsfertig sein

Opladen · Am alten Kesselhaus in der Bahnstadt ist die Baupause offenbar beendet: Jetzt sind schon Fenster drin. Der neue Investor plant die Fertigstellung in wenigen Monaten.

01.01.2024 , 14:49 Uhr

Nach vielen Monaten Stillstand geht es im Kesselhaus in der Bahnstadt nun offenbar weiter – zunächst mit Fenstern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Beim Kesselhaus in der Bahnstadt Opladen geht es erkennbar weiter. Ein neuer Investor plant, Mitte 2024 das Gebäude bezugsfertig zu haben. Kleinteilige Wohnflächen und Gewerbe inklusive eines Gastro-Unternehmens mit Außengastronomie ziehen dann hier ein. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude prangt prominent in der Mitte der Ostfläche. Seit Sommer 2022 hatte die Baustelle stillgelegen, wenig später musste das zuständige Essener Bauunternehmen „4bricks“ Insolvenz anmelden. Foto: Uwe Miserius

(inbo)