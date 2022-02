Sieben Jahre Vorlaufzeit in Leverkusen : Fahrradboxen in Rheindorf gehen in Betrieb

Am S-Bahnhof in Rheindorf sollen Pendler bald ihre Räder sicher unterstellen können. Foto: CDU Leverkusen

Leverkusen In dieser Woche sollen die neuen Fahrradboxen am S-Bahnhof Rheindorf in Betrieb genommen werden. Rüdiger Scholz (CDU) zeigt sich darüber erleichtert. Er kritisiert aber zugleich, dass die Umsetzung sieben Jahre gedauert habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das ist ein nicht akzeptabler Zeitraum, zumal es sich hier nicht um ein kompliziertes Bauvorhaben, sondern lediglich um zusätzliche Fahrradboxen handelt“, sagt er.

„Wenn wir mit dem Tempo weiter an der Mobilitätswende arbeiten, dann wird diese in Leverkusen kläglich scheitern. So fehlt trotz eines ebenfalls vorhandenen politischen Beschlusses immer noch jegliche Planung für den Lückenschluss das Radschnellweges in der Verlängerung der Straße ,Am Vogelsang`.“

Konkrete Pläne fehlten auch in Sachen E-Autos. So stehe noch nicht fest, wie Leverkusen das Ziel der Bundesregierung erreichen wolle, bis 2030 für je 80 Einwohner einen Ladepunkt zur Verfügung zu stellen.

(sug)