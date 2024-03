Unterführung Lützenkirchener Straße wird verbreitert – aber später Bahn verschiebt Brückenneubau auf 2031

Die gute Nachricht zuerst: Der Ersatz für die alte Eisenbahnbrücke an der Lützenkirchener Straße wird breiter als die alte. Konkret geht es um die Durchfahrtbreite unter der Brücke. „Mit der Neuplanung der Brücke an der Lützenkirchener Straße kann der Verkehr künftig einfacher in beide Fahrtrichtungen unter der Bahnstrecke durchfahren. Dafür wird vonseiten der Bahn die Genehmigungsplanung überarbeitet und soll im Frühjahr beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht werden“, berichtet Landtagsabgeordneter Rüdiger Scholz (CDU) nach Gesprächen mit Vertretern der Bahn.