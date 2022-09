Bahn lädt an dem Bahnhof Leverkusen-Mitte ein : Einblick in die RRX-Baustelle

Leverkusen Noch bis August 2023 baut die Bahn an der neuen RRX-Strecke zwischen Leverkusen und Langenfeld. Jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, an Baustellen-Führungen teilzunehmen.

Wo geht es hier bitte zum Zug? Seit Monaten müssen sich Bahnreisende am Wiesdorfer Bahnhof auf geänderte Wege und Umwege am und im Bahnhof einstellen. Grund: Der Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express zwischen Leverkusen und Langenfeld bis August 2023.

Das Projektteam der Bahn lädt Bürger nun zum Blick hinter den Bauzaun ein. Termin: Freitag, 23. September, zwischen 14 und 19 Uhr. In der Zeit gibt es alle 30 Minuten Führungen am Bahnhof Leverkusen-Mitte. Das Projektteam stellt an vier Stationen die Bauarbeiten vor. Startpunkt ist das Bauinformationszentrum am Bahnhof.