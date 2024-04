An der Leverkusener RRX-Strecke Bahn baut Brückenteil ein

Millimeterarbeit an der Bahnbaustelle am Willy-Brandt-Ring: Am Sonntagabend hob ein Team mit Hilfe eines 300-Tonnen-Krans ein rund 40 Meter langes Bauteil für eine Lärmschutzwand an der Strecke des RRX ein. Das Bauteil wurde in einem Werk in Düren vorproduziert und fertig zusammengebaut vor dem Wochenende angeliefert. In der Nacht von zu Montag wurde das Bauteil passgenau auf die Brücke abgesetzt und montiert. „Die zugehörige Lärmschutzwand wird während einer Streckensperrung im Sommer 2024 aufgestellt“, berichtet die Bahn weiter.