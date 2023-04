Begrünung in Leverkusen Bäume schaffen auf Schulhöfen gutes Klima

Zwei Schulhöfe in Leverkusen verändern sich über die Osterferien und bis zum Sommer gewaltig – sie werden klimafreundlicher. Auf dem Pausenhof des Lise-Meitner-Gymnasium in Wiesdorf wurden jetzt zwischen Außenterrasse der Mensa und dem gegenüberliegenden Nordtrakt sieben Weiß-Eschen in Pflanzenbeeten eingesetzt, die im Sommer Schatten spenden sollen. Ähnliches geschieht an der GGS Herderstaße in Quettingen. Dort sind es wegen der geringeren Größe des Areals vier Bäume.