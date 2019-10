Bäckermeister aus der Region : Hier werden Weihnachtsstollen zu Kunstwerken

Karl-Ernst Schmalz unterzog rund 50 Stollen von verschiedenen Bäckern aus der Region einer strengen Prüfung.

Ist die Puderzuckerschicht dünn genug? Sind die Füllung und die Früchte schön gleichmäßig verteilt? Fragen über Fragen, die der unabhängige Prüfer Karl-Ernst Schmalz gestern zu beantworten hatte, als er in der Bäckerei- und Willeke, Lützenkirchener Straße 360, Stollen und Weihnachtsgebäck unter die Lupe nahm. Etwa 30 kostete er an einem Tag, um ein objektives Urteil abgeben zu können. Die übrigen 30 Gebäckstücke, die Bäckermeister aus Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg zur freiwilligen und öffentlichen Qualitätsprüfung vorgelegt hatten, mussten bis zum nächsten Tag warten.

Vor allem Stollen gehört in vielen deutschen Familien zu Weihnachten, wie Eier zu Ostern. So war das schon im 16. Jahrhundert, als der Stollen noch als „gehaltvolles, meist längliches und flach geformtes Gebäck aus süßem Hefeteig“ in deutschen Küchen Einzug hielt. Inzwischen bietet das süße Backwerk weit mehr als das, wie sich gestern zeigte. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, verdeutlichte Herbert Pieper aus Bergisch Gladbach.