Nach Messungen : Badeverbot im Hitdorfer See aufgehoben

Badeverbot im Hitdorfer See aufgehoben

Hitdorf Gute Nachrichten zum Wochenende von der Stadtverwaltung: Es darf wieder gebadet werden.

Das Badeverbot, das in der letzten Woche vorsorglich für den Hitdorfer See ausgesprochen wurde, ist ab sofort aufgehoben. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitagvormittag mit. Die Nachbeprobungen haben demnach ergeben, dass die Werte der Fäkalkeime nicht länger erhöht sind.